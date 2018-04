Schülerfestival startet mit 180 Schülern in Bozen

Ganz neu mit dabei in diesem Jahr ist die Kategorie „Songwriting“. Hier müssen die Jugendlichen selbstkomponierte Lieder zum Besten geben, und zwar ohne elektrische Verstärkung.

Die Jury hat am Samstag sowohl die Originalität der Songs bewertet als auch die Qualität der jeweiligen Performance. Direkt neben der Bühne entlang des Palais Campofranco waren Pavillons für die jungen Künstler aufgestellt: Maximal 6 Stunden standen den Schülern zur Verfügung, um aus dem Stand Zeichnungen, Gemälde und Comics zu kreieren.

Die jungen Fotografen hingegen waren in der Zwischenzeit in der Stadt unterwegs, auf der Suche nach interessanten Motiven. „Das Streben nach Glück“ hieß das vorgegebene Thema, auf das sich alle Künstler bei ihren Werken beziehen mussten und das erst kurz vor Beginn des Contests bekanntgegeben wurde.

„Wie immer waren die ‚Künstlerischen Kontests‘ auf dem Waltherplatz ein voller Erfolg“, so Elisa Weiss, die Vorsitzende des Artist Clubs, der für die Organisation des Schülerfestivals verantwortlich ist. „An diesem Tag verschmilzt das Schülerfestival mit dem Rest der Stadt und viele neugierige Passanten und Bürger kommen so in Kontakt mit der Veranstaltung und lernen sie besser kennen. Die Leidenschaft der Schüler ist ansteckend und so entsteht hier auf dem Waltherplatz jedes Mal eine tolle und energiegeladene Atmosphäre“.

Alle weiteren Termine des Festivals

8. April Spiele ohne Grenzen

Spiele ohne Grenzen 13. April 1. Klassischer Abend

1. Klassischer Abend 14. April 2. Klassischer Abend

2. Klassischer Abend 20. April 1. Moderner Abend

1. Moderner Abend 21. April 2. Moderner Abend

