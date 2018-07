Sommerzeit ist Freilichttheaterzeit

An lauen Sommerabenden in Südtirol hält es niemanden in den eigenen vier Wänden. Für alle, die Unterhaltung unter freiem Himmel schätzen, bieten die zahlreichen Freilichtspiele, Freilichttheater und Ritterspiele in Südtirol genügend Gelegenheit.

Seit mehreren Jahren wird in Südtirol erfolgreich Theater im Freien gespielt, die traumhaft schönen Locations und Freilichtbühnen bieten Sommertheater der Sonderklasse. Profis wie Laienschauspieler stehen gemeinsam auf den Bühnen und sorgen für viel Unterhaltung mit den meist witzigen Freilichtspielen.

Da verirrt sich dann nicht nur der Intellektuelle oder der Kulturvermittler auf die Zuschauerränge. Auch zahlreiche Konzerte, Festivals und Kabaretts finden in den Sommermonaten in Südtirol statt. Wer die Wahl hat, hat die Qual.

stol