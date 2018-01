Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Info-Abend

Der Infoabend findet am Mittwoch, 31. Jänner um 18 Uhr statt. - Foto: Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Mögliche Ausbildungswege am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und der Fachoberschule für Tourismus werden beim Eltern-Informationsabend am Mittwoch, 31. Jänner um 18 Uhr in der Roenstraße 12 aufgezeigt.

Auch wird das Programm der Tage der offenen Tür erläutert und erste Einblicke in die Kernelemente der einzelnen Schwerpunktfächer aller Fachrichtungen gegeben. Dies ist eine gute Gelegenheit, die Schule und deren Besonderheiten kennenzulernen und Informationen aus erster Hand zu bekommen.

Alle interessierten Eltern und Mittelschulabgänger sind zu diesem Informationsabend herzlich eingeladen.

stol