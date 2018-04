Am 4. Mai ist die Stadtkapelle Saverne aus Frankreich zu Gast in Bozen-Gries. - Foto: Bürgerkapelle Gries

Die Bürgerkapelle Gries war im Dezember des letzten Jahres für drei Tage zu Gast in Saverne im Elsass. Dieser Ausflug war für 70 Musikanten und Marketenderinnen ein tolles Erlebnis und als Höhepunkt dieser Auslandsfahrt haben die Musikanten in Frankreich ein Gemeinschaftskonzert bestritten. Untergebracht wurden die Spieler privat bei den Familien.

Nun kann die Musikkapelle aus Frankreich in Südtirol auftreten. Vom 4. bis zum 6. Mai ist die Stadtkapelle Saverne in Gries zu Gast.

Außerdem bestreiten die drei jungen Absolventen des Kapellmeisterlehrgangs der Musikschule Bozen Andreas Innerebner, Urban Jaider und Samuel Vieider ihr Prüfungskonzert mit der Bürgerkapelle Gries. Der Eintritt ist frei.

Andreas Innerebner ist am 21.11.1994 in Bozen geboren und wohnt derzeit in Weißenbach im Sarntal. Mit 9 Jahren begann er Klarinette in der Musikschule Sarnthein zu lernen. Seit 2015 spielt er Tuba, mit der er zurzeit am Konservatorium in Bozen, bei Professor Fossi Alessandro, sein Studium absolviert. Andreas ist Mitglied der Musikkapelle Pens als Klarinettist. Seit dem Frühjahr 2017 leitet er den Kirchenchor in seinem Heimatdorf, dem er 2011 als Sänger beitrat.

Urban Jaider, Jahrgang 1984, wohnt in St. Oswald bei Kastelruth. Seit 1998 ist Urban Trompeter bei der Musikkapelle Seis am Schlern. Zurzeit besucht er die Kapellmeisterausbildung an der Musikschule Bozen-Gries. Urban ist Vizekapellmeister der Musikkapelle und leitet die Jugendkapelle Seis seit ihrer Gründung im Herbst 2016. Er ist Mitglied des Orchesters „Sonoton Ghardeina“ und der Gruppe „Die 6 Kraxen“.

Samuel Vieider ist am 17.10.1991 in Bozen geboren und wohnt derzeit in Völser Aicha. Im Jahr 2000 begann er mit dem Fach Posaune an der Musikschule Seis. Musikalisch bildete sich Samuel immer weiter, und erspielte auf der Posaune die drei Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Seit 2015 besucht er den Kapellmeisterlehrgang bei Georg Thaler an der Musikschule Gries. Samuel ist Mitglied der Musikkapelle Völser Aicha wo er seit 2016 das Amt des Obmannes über hat. Neben der Musikkapelle ist Samuel Mitglied bei verschiedenen Vokalensembles und als musikalischer Leiter der Jugendkapelle Völser Aicha und Leifers-Branzoll tätig.

