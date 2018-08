Südtirol festival merano: Budapest Festival Orchestra

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Ungarn in Europa en vogue: Partituren mit Angaben wie „all'ongarese" oder „alla zingarese" verkaufen sich gut, komponiert und musiziert wird „im ungarischen" oder „im Zigeunerstil".

Natürlich stützen sich diese Kompositionen nicht auf wissenschaftliche Feldforschungen: Den modebewussten Tonsetzern der Romantik reichten rhythmische Muster oder melodisches Material, die sie für ungarisch hielten, um diese zu „ungarischer“ Musik zu verarbeiten. Am Anfang der Begeisterung für alles Ungarische steht der Ungar Franz Liszt, mit dessen „Ungarischer Rhapsodie“ Nr. 1 das von Iván Fischer geleitete Budapest Festival Orchestra am 31. August im Kursaal ein Konzert eröffnet, das „ungarische“ Musik mit 3 Solisten (József Csócsi Lendvai und József Lendvay an der Violine, sowie Jenő Lisztes am Cimbalom) neu interpretiert.

Das Programm

Auf dem Programm stehen an diesem Abend auch die „Ungarischen Tänze“ Nr. 1 und Nr. 11 von Johannes Brahms, Liszts „Ungarische Rhapsodie“ Nr. 3 sowie „Zigeunerweisen“, die der„spanische Paganini“ Pablo de Sarasate von Roma-Musikern übernahm und 1877 zu einem Virtuosenstück imCsárdás-Stil ausbaute.

Nach der Pause wird der Abend „klassisch“ mit der Sinfonie Nr. 1 von Brahms fortgesetzt. Beginn ist um 20.30 Uhr.

