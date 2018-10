Südtiroler sind Kultur-Menschen

Das Astat hat einige Daten zur Teilhabe der Südtiroler am kulturellen Leben entnommen. - Foto: LPA

Demnach liegt beispielsweise das Theater, das fast 38 Prozent der Südtiroler Bevölkerung mindestens einmal im Jahr besuchen, höher im Kurs als auf gesamtstaatlicher Ebene, wo nur 19,2 Prozent mindestens einmal jährlich ins Theater gehen. Von den Südtirolern, die das Theater besuchen, geben fast alle (gute 84 Prozent) an, gelegentlich ins Theater zu gehen (ein- bis 3 Mal pro Jahr), während nur knappe 16 Prozent zu den regelmäßigeren Theaterfans gehören – 4 Mal oder öfter im Jahr.

Gute 34 Prozent der Südtiroler lesen mindestens 4 Bücher im Jahr, italienweit sind es 21,5 Prozent.

Italienweite Zeitungsmuffel

Noch größer ist der Unterschied bei der Zeitungslektüre: In Südtirol lesen 47,4 Prozent an mindestens 3 Tagen in der Woche eine Tageszeitung, italienweit sind es 18,7 Prozent.

Auch was Musikveranstaltungen, Konzerte, Museen und Ausstellungen angeht, liegt Südtirol über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt, während bei den Kinobesuchen und auch bei der Besichtigung archäologischer Stätten Südtirol unter dem staatlichen Durchschnitt liegt.

Die genauen Erhebungen

Es wird geschätzt, dass im Jahr 2017 15,6 Prozent der Südtiroler im Alter von 6 und mehr Jahren (circa 75.000 Personen) mindestens ein Klassikkonzert in den 12 Monaten vor der Erhebung besucht haben.

Von diesen Personen geben 7 von 10, nämlich 70,6 Prozent, an, gelegentlich zu solchen Konzerten zu gehen – ein bis 3 Mal pro Jahr – und 3 von 10 (29,4 Prozent) gehören zu den regelmäßigeren Konzertbesuchern, nämlich 4 Mal oder öfter im Jahr.

Die Südtiroler auf Konzerten anderer Musikrichtungen

Es wird geschätzt, dass im Jahr 2017 34,7 Prozent der Südtiroler im Alter von 6 und mehr Jahren, circa 170.000 Personen, mindestens ein Konzert anderer Musikgruppen (nicht Klassik) in den 12 Monaten vor der Erhebung besucht haben.

Von diesen Personen geben gute 84 Prozent an, gelegentlich zu solchen Konzerten zu gehen (ein- bis 3 Mal pro Jahr), und nur knapp 16 Prozent gehören zu den regelmäßigeren Konzertbesuchern (4 Mal oder öfter im Jahr).

4 von 10 Südtirolern gehen in Museen und zu Ausstellungen

Schätzungsweise haben 2017 37,3 Prozent der Südtiroler mit 6 und mehr Jahren (ungefähr 180.000 Personen) in den 12 Monaten vor der Erhebung mindestens ein Museum oder eine Ausstellung besucht.

Unter den Besuchern geben 3 von 4, das sind knapp 75 Prozent, an, dies gelegentlich zu tun (ein- bis 3 Mal im Jahr), während einer von 4 Besuchern (gute 25 Prozent) öfters in Museen und Ausstellungen geht (4 Mal oder öfter im Laufe eines Jahres).

„Man kann also sagen, dass die kulturelle Teilhabe in Südtirol insgesamt höher ist, als im gesamtstaatlichen Durchschnitt", schließen die Experten des Astat ab.

stol