Südtirols Schulband 2019 gesucht: Bis 8. März anmelden

„An Südtirols Mittel- und Oberschulen gibt es zahlreiche Bands, die tolle Musik machen. Der Südtiroler Schulband-Contest will ihnen eine Bühne bieten, auf der sie sich und ihr Können auch im Namen ihrer Schule einem breiten Publikum präsentieren“, sagte Achammer bei der Vorstellung.

„Es geht uns besonders um den Aspekt der ganzheitlichen Förderung, bei der auch Musik eine wichtige Rolle spielt“, betonte auch Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner. Es gelte, musisch-kreative Fähigkeiten und Tätigkeiten in Ergänzung zu anderen Kompetenzen zu fördern, zumal sie junge Menschen in ihrer Entwicklung voranbringen.

Voraussetzungen:

Am 1. Südtiroler Schulband-Contest können alle Bands mitmachen, die aus mindestens 2 Musikern bestehen von denen mindestens 75 Prozent dieselbe Mittel- oder Oberschule besuchen. Eine Schule darf natürlich auch mehrere Bands entsenden.

Die Anmeldungen samt Audio- oder Videodatei (Bandfoto und Audio-Datei eines Liedes und ein 90-Sekunden-Handyvideo) sind bis 8. März 2019 an [email protected] zu richten. Anmeldeformulare gibt es in den Schulsekretariaten.

Sofern viele Bewerbungen eingehen, gibt es eine Vorauswahl: Eine Fachjury ermittelt die Bands, die am 15. März auf der Homepage www.musikmachtschule.it präsentiert werden. Ein Filmteam wird in der 2. März-Hälfte alle Finalbands in der jeweiligen Schule besuchen und ein kurzes Präsentationsvideo drehen.

Das große Finale, bei dem die Südtirols Schulband 2019 gekürt wird, findet dann am Donnerstag, 11. April, statt. Auf der großen Bühne des Stadttheaters Bozen werden die Bands ab 10 Uhr ihre Musik live präsentieren. Auch ein Stargast wird erwartet.

Eine fünfköpfige Jury wird gemeinsam mit dem Publikum die Siegerband 2019 wählen: Die Siegerband darf im Sommer beim Rock im Ring auftreten; die Schule der Siegerband darf sich auf einen Überraschungspreis freuen.

lpa