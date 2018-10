Superstar David Garrett geigt in Bozen - Konzert ausverkauft

Superstar David Garrett wird am Sonntag das Südtiroler Publikum begeistern.

Mit „Rock Revolution“ veröffentlichte David Garrett 2017 sein 10. Album in eben so vielen Jahren und verbuchte damit seinen 8. Top-10-Erfolg in Deutschland.

Der als Paganini unter den Popstars und Jimi Hendrix der Geiger gefeierte Musiker fasziniert mit seinem Rockstar-Charisma und mit seiner Virtuosität wie sie nur die größten Musiker unserer Zeit besitzen.

Konzertbeginn um 18 Uhr

Das Konzert mit dem Ausnahmekünstler in der Bozner Eiswelle beginnt um 18 Uhr, der Einlass beginnt um 16 Uhr. Ab 15 Uhr startet der Kartenverkauf an der Abendkasse.

Einer der größten Stars der Musikszene

Mit insgesamt über drei Millionen verkauften Alben, 24 Gold- und 16-Platin-Auszeichungen in Ländern wie Deutschland, Hongkong, Mexiko, Singapur, Taiwan und Brasilien sowie millionenfach verkaufter Tickets zählt David Garrett zu den größten Stars der heutigen Musikszene.

Das Konzert ist mittlerweile ausverkauft.

stol