Sven Sachsalber mit Paul-Flora-Preis ausgezeichnet

Der konsequente Werdegang, das vielschichtige Werk, die unterschiedlichen medialen Zugänge, seine neuen Ansätze in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und ein „nicht immer konformen Weg, abseits jeglicher Vermarktungslogik" haben die Jury des Paul-Flora-Preises zu dieser Entscheidung bewogen.

Neue Denkrichtungen mit Humor bewegen

„Sven Sachsalber", so steht es in der Begründung, „orientiert sich an seiner eigenen Biographie und Herkunft, als Ausgangsmomente einer weitergehenden und übergeordneten Reflektion und Recherche zur Entstehung gesellschaftlicher, privater und kultureller Zusammenhänge und Zwänge. Häufig verhandelt Sven Sachsalber Strategien der Verdichtung und Entgrenzung kultureller Normen am eigenen Körper."

Humor und Ironie setze er als Mittel ein, um Denkrichtungen eine neue Wendung zu geben, so die Wertung der Jury.

Zuerst Karriere als Skirennläufer

Sven Sachsalber, der die Sportoberschule in Mals besuchte und zunächst die Karriere eines Skirennläufers einschlug, studierte von 2010 bis 2013 Kunst am Fine Arts Royal College of Art London (Sculpture Department) und schloss mit einem Master ab. 2014 verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach New York, wo er einen beachtlichen und nachhaltigen Werdegang einschlug.

Die feierliche Verleihung des Paul-Flora-Preises nehmen Südtirols Kulturlandesrat Philipp Achammer und die Tiroler Kulturlandesrätin Beate Palfrader am kommenden 14. September in der Geburtsstadt von Paul Flora, in Glurns, vor.

Sven Sachsalber, Skirennanzüge, 2019, Öl und Acryl auf Leinwand. - Foto: lpa

Was ist der Paul-Flora-Preis?

Der Paul-Flora-Preis wird in Erinnerung an den 2009 verstorbenen Künstler Paul Flora seit 2010 jährlich an eine junge Künstlerin oder einen Künstler aus Nordtirol oder Südtirol verliehen. Er versteht sich als Anerkennung von hervorragenden Leistungen in der zeitgenössischen bildenden Kunst und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Über die Verleihung befindet eine Jury, die sich derzeit aus Nina Tabassomi für das Land Tirol, Sabine Gamper für das Land Südtirol sowie Katharina Flora Seywald für die Familie des Namensgebers des Preises zusammensetzt.

lpa/stol