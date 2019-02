Tag der Muttersprache: Dialekte fördern

Vor dem Hintergrund, dass gut die Hälfte aller weltweit gesprochenen Sprachen vom Aussterben bedroht ist, hat sich die UNESCO zum einen die Förderung von Sprachen als Zeichen der kulturellen Identität der Sprechenden auf die Fahnen geschrieben. Zum anderen geht es ihr auch um den Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit als Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis und Respekt.

Dialekte fördern

Am Tag der Muttersprache weisen Experten darauf hin, dass in der heutigen Zeit gerade Dialekte gefördert werden sollen. Dialekt ist eine wichtige Grundlage für Mehrsprachigkeit. Denn durch den Dialekt lernt man bereits im Kindesalter eine zweite Sprache. Das macht es später leichter, zwischen Sprachen zu wechseln. Bis zum zehnten Lebensjahr kann man eine Fremdsprache noch akzentfrei und authentisch erlernen, deshalb ist es entscheidend, dass der Dialekt im Elternhaus gefördert wird. Durch den Dialekt zeigt man auch, dass man selbstbewusst ist. Man gibt dadurch seine sprachliche Visitenkarte ab und zeigt, wo man herkommt. Dadurch, dass man selbst Dialekt spricht, zeigt man auch, dass man aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen ist.

Die Tiroler Dialekte gehören übrigens zu den oberdeutschen Dialektgruppen Bairisch und – nur marginal – Alemannisch. Einen großen Teil davon nimmt das Südbairische ein, das in Tirol den westlichen und mittleren Teil Nordtirols sowie Süd- und Osttirol umfasst. Ein neues Dialektbewusstsein kommt gerade durch WhatsApp und Facebook auf. Da der Dialekt ja meist kürzer ist als Standarddeutsch, schreiben viele Jugendliche in Dialekt mit ihren Freunden. Aber es wird dort meist nur geschrieben und nicht gesprochen.

Alfreider: Ladinische Sprache ist unglaublicher Reichtum

Ladinerlandesrat Daniel Alfreider erinnert am Tag der Muttersprache an die große Bedeutung der Muttersprache für die ladinische Identität und die Weitergabe der ladinischen Kultur. „Eine gute Kenntnis der Muttersprache ist dabei nicht nur für den Einzelnen ein großer Reichtum, sondern sie ist auch ein wichtiger Beitrag für den Fortbestand unserer ladinischen Sprache und Kultur“, sagt Alfreider. Es sei wichtig, das Ladinische nicht nur in den Schulen und Kindergärten weiterzugeben, sondern auch in den Familien und im öffentlichen Raum. „Für unsere Sprachgruppe wäre es von großem Vorteil, wenn die ladinischen Wurzeln auch in den Bereichen der Wirtschaft und des Tourismus neu entdeckt würden, denn die Sprache ist ein unglaublicher Reichtum“, sagt Alfreider.

Im Schulbereich werden weiters alle Bestrebungen gemacht um die ladinische Sprache weiter zu festigen und durch qualitative Lehrmaterialien in den Unterricht zu integrieren. Eine wichtige Säule des ladinischen Bildungssystems ist auch die Mehrsprachigkeit. "Neue Sprachen öffnen nicht nur Tore zu neue Welten, sondern sie bereichern jeden Einzelnen und eröffnen unzählige Möglichkeiten", sagt Alfreider.

Sprachenvielfalt ist „Grundpfeiler für Nachhaltigkeit und Frieden“

Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ruft nun seit etwa 20 Jahren alle Mitgliedsstaaten dazu auf, am 21. Februar Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit zu feiern und zu erleben. Sie sieht darin einen „Grundpfeiler für Nachhaltigkeit und Frieden“.

Der Welttag der Muttersprache geht auf einen Protest in der ehemals pakistanischen Provinz Bengalen am 21. Februar 1952 zurück. Die Bevölkerung wehrte sich gegen die Einführung von Urdu als Amtssprache, da diese nur von der herrschenden Klasse gesprochen wurde. Die weitverbreitete Bengali-Sprache sollte hingegen unterdrückt werden. Fast 20 Jahre später wurde Ost-Bengalen unabhängig und zum Staat Bangladesch, welcher Bengali als Amtssprache einführte.

apa/stol