Theater in der Au: „Rosen für Harry“

Das „Theater in der Au - Don Bosco Bozen“ zeigt im März die Boulevardkomödie „Rosen für Harry“ von Raymond Weissenburger unter der Regie von Martin Nicolussi.

Die Handlung:

Harry und Rudi führen ihre Ehefrauen hinters Licht, indem sie ihnen vortäuschen, sie würden dreimal wöchentlich joggen; stattdessen nutzen sie die Gelegenheit, um zu ihrem kühlen Bier zu kommen. Da klingelt das Telefon. Harrys Frau nimmt ab. Am anderen Ende der Leitung verlangt eine unbekannte Frau nach ihrem Ehemann, stellt sich als „Maria” vor und legt sofort auf. Bei Rosi kommen zwangsläufig Zweifel auf, sie verdächtigt ihren Harry, eine Liaison zu haben und sofort, mit Hilfe ihrer besten Freundin und Ehefrau von Rudi, stellt sie Harry eine Falle. Die beiden schenken ihm Rosen, machen ihn glauben, sie kämen von einer „Maria”. Harry streitet jede Beziehung ab, die man ihm in die Schuhe schieben will. Da er aber glaubt, die Rosen kämen von der netten Bedienung der „Pinguin-Bar”, in der die beiden einkehren, ist er gezwungen, die aberwitzigste Ausrede zu erfinden, die je ein in die Enge getriebener Ehemann seiner Frau aufgetischt hat...

Auf der Bühne:

Harry gespielt von Walter Gasser

Sabine gespielt von Renate Egger

Max gespielt von Peter Viehweider

Rudi gespielt von Roland Pattis

Rosi gespielt von Samantha Marignoni

Marius gespielt von Franz Fulterer

Maria gespielt von Carmen Obkircher

Trude gespielt von Christine Kofler Bonell

Blumenbote gespielt von Lukas Höller

Hinter der Bühne:

Regie: Martin Nicolussi

Bühnenbau: Paul Menghin & Team

Ton und Licht: Alexander Weis

Maske und Frisuren: Judith Mederle

Foto und Film: Manfred Mair

Gesamtleitung: Walter Gasser

Termine:

Samstag 09.03.2019

20.00 Uhr Premiere

Sonntag 10.03.2019

17.00 Uhr

Freitag 15.03.2019

20.00 Uhr

Samstag 16.03.2019

20.00 Uhr

Sonntag 17.03.2019

17.00 Uhr

Kartenreservierungen:

Tel. 3343863258 ab 18.00 Uhr

Reservierte Karten müssen 15 Minuten vor Beginn der Aufführung abgeholt werden, ansonsten werden sie bei Bedarf weitergegeben.

Eintritt:

Erwachsene 10 Euro

Kinder 5 Euro