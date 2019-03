Thorsten Havener: „Das Unmögliche fasziniert mich“

Thorsten Havener beim STOL-Interview am Freitag in Bozen. - Foto: DLife

Havener zieht seit 1986 in tausenden Auftritten, live Shows und Vorträgen seine Zuschauer in seinen Bann. Sein Durchbruch gelang 2005 mit seinem TV-Special „Der Gedankenleser“. Ausverkaufte Tourneen durch mehrere Länder folgten. Thorsten Havener ist aber auch mehrfacher Bestsellerautor – seine Gesamtauflage liegt bei über einer Million Büchern. Alleine sein Erstling „Ich weiß, was Du denkst“ wurde in 16 Sprachen übersetzt, in seinem jüngsten Erfolgsbuch „Sag es keinem weiter“ dreht sich alles um die Wichtigkeit von Geheimnissen im Leben eines jeden einzelnen.

Was er uns über seine besondere Fähigkeit, das Gedankenlesen, über seine Leidenschaft für Illusionen und Reaktionen der Menschen, über Südtirol und über die Wichtigkeit von Geheimnissen erzählt hat, erfahren Sie im Video.

Feuerprobe

Mit seiner neuesten Show „Feuerprobe“kehrt Thorsten Havener nun aber auf die Bühne zurück. Anders. Geheimnisvoller. Dunkler. Denn dieses Mal geht es um deinen Kopf! Um deine Gedanken. Dein Glück. Deinen Weg. Es geht um Fragen wie Warum machen wir immer wieder dieselben Fehler? Wann hören wir auf zu tun, als wäre unser Leben eine Generalprobe? Und wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen? Und Thorsten Havener weiß: Die Antworten liegen immer in uns selbst! Die Reise dorthin ist ein Abenteuer. Das Leben ist eine tägliche Feuerprobe.

Termine für Thomas Haveners Show in Südtirol

22. März, Waltherhaus Bozen

23. März, KiMM Meran

24. März, Forum Brixen

Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

