Thorsten Havener live beim „Feuerproben“

Thorsten Havener weiß: Die Antworten liegen immer in uns selbst! Die Reise dorthin ist ein Abenteuer.

Thorsten Havener hat seit 1986 in tausenden Auftritten, live Shows und Vorträgen seine Zuschauer in seinen Bann gezogen. Sein Durchbruch begann 2005 mit seinem TV-Special „Der Gedankenleser“.

Ausverkaufte Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz folgten. Seine RTL Shows bescherten dem Sender Spitzenwerte, Thorsten Havener ist mehrfacher Bestsellerautor – seine Gesamtauflage liegt bei über einer Million Büchern.

Alleine sein Erstling „Ich weiß, was Du denkst“ wurde in 16 Sprachen übersetzt, sein jüngster Blockbuster „Ohne Worte“ führte monatelang die Spiegel-Belletristik-Charts an und etablierte ihn weiter als Deutschlands bekanntesten Gedankenleser und erfolgreichen Vortragsredner. Ab Dezember 2018 ist er mit seinem neuen Programm „Feuerproben“ auf Tournee.

Vorstellungsabende:

28. September im Waltherhaus Bozen

29. September im Thalguterhaus in Algund

30. September im Forum in Brixen

Beginn: Jeweils um 20 Uhr

Kartenvorverkauf:

In allen Athesia Buchhandlungen, Meran: Non Stop Music, Bozen: Bazar; Online-Ticket: www.ticketone.it

