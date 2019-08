UNIKA 2019: Die 25. Grödner Kunstmesse

In Gröden wieder UNIKA-Zeit – diesmal zum 25. Mal. Bei der heurigen Jubiläumsausgabe stellen 75 Künstler aus. Alle 32 zur Zeit aktiven Mitglieder nehmen daran teil. Darüber hinaus sind 43 ehemalige Unika-Mitglieder der Einladung mit Begeisterung gefolgt.

Zu erwarten ist eine Gesamtschau der großen UNIKA-Künstlerfamilie, wie es sie in diesem Rahmen bis dato noch nicht gegeben hat. Die Vernissage im Tenniscenter in St. Ulrich/Runggaditsch findet am Mittwoch, 28. August, um 18 Uhr statt, UNIKAS Long Night am 30. August.

Mehr über die „vintecinch UNIKA 2019“ und die ausstellenden Künstler erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“, das heute den „Dolomiten“ beiliegt. Außerdem finden Sie darin eine Reihe weiterer interessanter Beiträge und das umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols.