Uriah Heep kehren nach Südtirol zurück

Als der Hard Rock noch in den Kinderschuhen steckte, waren unter anderem Uriah Heep dafür verantwortlich, dass dieses Genre große Popularität erreichte. Mit Alben wie „Demons and Wizards“, „The Magician’s Birthday“ und „Sweet Freedom“ setzten sie sich zu Beginn der 70er-Jahre selbst ein Denkmal und touren heute noch kontinuierlich um den gesamten Erdball.

Im September 2018 haben Uriah Heep ihr 25. Studioalbum „Living the Dream“ veröffentlicht und steuern 2019 ihr 50-jähriges Bestehen an.

Am 1. Februar 2019 treten die Musiker, die bereits vor 5 Jahren die Seebühne in Kaltern zum Rocken brachten, in Algund auf.

1969 schlossen sich unter anderem Mick Box, die einzige personelle Konstante seit der Gründung, und weitere Musiker zu Uriah Heep zusammen. Schon mit ihrem Debütalbum „… very ’eavy … very ’umble“ sorgte die Briten 1970 für erste Aufmerksamkeit, ehe sie in darauffolgenden Jahren den Höhepunkt ihres kommerziellen Erfolgs erlebten.

Uriah Heep, benannt nach einer Figur aus Charles Dickens „David Copperfield“, können sich getrost neben Hard-Rock-Größen wie Black Sabbath, Deep Purple oder Led Zeppelin einreihen. Als eine der beliebtesten Oldie-Bands machen die Musiker noch immer mächtig Stimmung – wer die Jungs um Mick Box und Bernie Shaw jemals live erlebt hat, weiß dass Uriah Heep auch nach fast 50 Jahren nichts von ihrer unglaublichen Ausstrahlung und Bühnenpräsenz verloren haben.

stol