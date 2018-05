Vertieftes Lernen - von Klein auf

Alles dreht sich dann um einen Begriff wie etwa Milch, Eier, Öl, Insekten, Vögel oder Teich. Die Schüler finden dann interessante Neuigkeiten heraus – etwa, welche Bedeutung die Eselsmilch im alten Ägypten hatte, oder wie das Klima früher die Völker zum Weiterziehen gezwungen hat.

Am Dienstag wurde an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen der Abschluss des ersten Forschungsjahres gefeiert. Grundschullehrerin Johanna Markart erklärt im Video, wie dieses Projekt bei ihr in der fünften Klasse in Milland angekommen ist.

stol/hof