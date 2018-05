Wechsel beim Südtiroler Kulturinstitut

Der Vermögensmanager ist seit 2014 im Verwaltungsrat des Vereins, Autor mehrerer Beiträge zur Kunst- und Burgengeschichte und in zahlreichen Non-Profit-Organisationen aktiv. Ihm stehen Othmar Parteli und Karin Larcher als stellvertretende Vorsitzende zur Seite. In den Vollzugsausschuss des Vereins, der die personellen und finanziellen Agenden des Vereins führt, wurde neben dem Vorsitzenden und seinen Stellvertretern auch Andreas Mumelter berufen. Zudem wurde Schuldirektor Wolfgang Malsiner in den Verwaltungsrat kooptiert.

Intensiver Austausch innerhalb der Euregio

Der Verwaltungsrat debattierte im Anschluss auch über die weitere Ausrichtung des Instituts, einem der größten und traditionsreichsten Kulturvereine des Landes. So soll der kulturelle Austausch – im Besonderen innerhalb der Euregio – weiter intensiviert werden, die Vereinsstruktur den neuen Herausforderungen angepasst beziehungsweise die Organisation des umfangreichen Veranstaltungsprogramms weiter professionalisiert werden.

„Ich möchte vermehrt die Zusammenarbeit mit anderen Kulturveranstaltern suchen, und vermehrt Lobbyarbeit für die Kultur insgesamt leisten, damit sie in der öffentlichen Wahrnehmung einen höheren Stellenwert erhält“, erklärte der neue Vorsitzende Hans-Christoph von Hohenbühel.

stol