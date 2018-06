Westbound startet Sommertournee

Fangen Sie bitte an, im Kleiderschrank zu suchen. Sie brauchen das gelbe T-Shirt. Es wird Sommer. Und Gelb steht für Westbound. Seit mehr als 30 Jahren tourt die Gruppe Westbound im Sommer durch Südtirol und Norditalien und spielt Songklassiker von Simon and Garfunkel, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, Longseller von Queen bis Sting und aktuelle Headliner von Coldplay über Adele bis Emeli Sandé. Gründer und Bandleader von Westbound ist der engagierte Bozner Arzt Toni Pizzecco. Kann einer sagen, er könne mit der Musik aus drei Generationen nichts anfangen? Eben.

„3 Generations for Africa“

So heißt die Tour 2018. Westbound nimmt das Motto wörtlich. Drei Generationen Musiker stehen auch heuer auf der Bühne: von den Baby Boomers über die Generation X bis zu den Millennials; Toni Pizzecco bezeichnet sie lieber als Elefanten, Ameisen und Eidechsen. Und was sind Sie: Elefant, Eidechse oder Ameise?

Erlös geht an das Krankenhaus Attat in Äthiopien

Ziehen Sie Ihr gelbes T-Shirt aus dem Schrank. Sonst erfahren Sie es nie. Und Sie wissen, Sie werden gebraucht. Wie immer unterstützt Westbound mit seinen Konzerten kranke und notleidende Menschen in Entwicklungsländern. Der Erlös der Sommertournee 2018 geht an das Krankenhaus Attat in Äthiopien. Seit vielen Jahren setzen sich die Südtiroler Ärzte für die Welt für dieses Krankenhaus südlich von Addis Abeba ein: Sie initiieren und beaufsichtigen Bauprojekte und liefern medizinisches und technisches Know-how.

Viele Freiwillige hinter den Kulissen

Techniker und Volontäre krempeln bereits die Ärmel hoch. Sie helfen beim Bühnenaufbau, am Vereinsstand, beim CD-Verkauf und beim Einsammeln der Spenden. Erst mit vereinter Anstrengung wird die Konzerttournee möglich

Musiker von Westbound

Die Band setzt sich dieses Jahr aus Toni Pizzecco, Walter Nogler, Victoria Pizzecco, Alexandra Pizzecco, Mattia Mariotti, Philipp Trojer, Marino Sartin, Christian Wurz und Gabi Janssen Pizzecco zusammen.

Termine der Sommertournee 2018

15. Juni Lana, Sportzone

21. Juli Bruneck, Rathausplatz

27. Juli St. Ulrich Gröden, Kirchplatz

02. August Meran, Thermenplatz

04. August Felthurns, Schloßgarten

09. August Sarnthein, Kirchplatz

11. August Gardasee, Polpenazze

14. August Laas, Laaser Marmorwerk

01. September Ritten, Haus der Familie

15. September Bozen, Rathausplatz

Westbound bedankt sich für die wertvolle Unterstützung bei der Region Trentino Südtirol, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Athesiagruppe, bei Auto Telser Schlanders, bei Südtirol 1, Radio NBC und RAI Südtirol.

