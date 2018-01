Winterblues und kalte Füße? Nicht mit uns!

Das Improtheater schafft Geschichten im Moment in Zusammenarbeit mit dem Publikum. - Foto: Carambolage Bozen

Es entstehen zarte, wilde und komische Geschichten zum Schieflachen und Herzerwärmen. Denn Improvvisation passiert dort, wo wir alle selten sind: im Hier und Jetzt.

Weil jeder Augenblick sich immer neu erfindet und täglich Welturaufführung feiert!

Die Aufführung findet am 30. Januar 2018 um 20.30 Uhr in der Carambolage in Bozen statt.

Tickets können unter www.carambolage.org oder unter der Nummer 0471-981790 erworben werden.

stol