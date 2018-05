Zweite Auflage des Kulturprojekts "FUORI!"

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr bringt die Initiative "FUORI!" das Theater auch heuer wieder zu den Menschen. Zwischen 6. Mai und 21. Juni gibt es insgesamt 48 Veranstaltungen in Bozen, Leifers, Neumarkt, Salurn und Pfatten.

Dieses Projekt des Teatro Stabile und der Landesabteilung für Kultur in italienischer Sprache hat es sich zum Ziel gesetzt, Schauspieler und Musiker mit ihrem Publikum zusammenzubringen. Um neue Erzählformen geht es dabei genauso wie darum, Wissenschaft und Technik zum Thema der Kunst zu machen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass es dieses Projekt gibt", sagte Landesrat Christian Tommasini bei der Vorstellung am Samstag in der "Bottega della Cultura Don Bosco social" in Bozen und betonte, wie wichtig es sei, immer wieder auch neues Publikum anzusprechen.

Zusammenarbeit mit Wissenschaft

Schauplätze von "FUORI!" sind neben dem NOI Techpark und dem Don-Bosco-Platz etwa auch der Hauptplatz in Neumarkt, das Zentrum "Don Bosco" in Leifers und der Bozner Kapuzinerpark. Mitveranstalter sind unter anderem das Musikkonservatorium Claudio Monteverdi und der Verein La Strada/der Weg.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen und Bilder zur Veranstaltung gibt es hier.

