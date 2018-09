diewildenjahre: Ausstellung in Lana

Benno Simmas Ausstellung wird am kommenden Samstag in Lana eröffnet. - Foto: Gemeinde Lana

Benno Simma rekonstruiert die Atmosphären und Stimmungen der Musik aus seiner eigenen Jugendzeit mit Bildern, die er mit dem kritischen Erinnerungsauge von heute interpretiert und künstlerisch bearbeitet.

Als Augenzeuge der sogenannten "wilden Jahre" verwendet Benno Simma dabei eine Mischtechnik aus Pastellfarben, Kohlestiften und Tempera die er auf einen A4-Karton aufträgt und dann wieder verschmiert und verkratzt, so als wolle er diese gezeichneten Gedanken wieder verwischen bzw. unklar und verschwommen machen.

Die Original-Handzeichnung wird am Ende in einen Bild-Scanner gegeben um dann in digitaler Form von einem Spezialdrucker in Hochauflösung auf die Originalgröße gebracht zu werden und wird am Ende auf die jeweiligen Kunststoff-paneele der Ausstellung aufgedruckt.

stol