"lesamol": Lesen, bewerten, gewinnen auch im Sommer 2018

Die Verbindung zwischen Lesen und Internet ist bei jungen Leuten auf großen Anklang gestoßen: Im vergangenen Sommer haben 860 Jugendliche aus ganz Südtirol, und damit um 20 Prozent mehr als im Vorjahr, am Wettbewerb teilgenommen und rund 1300 Buchbewertungen abgegeben.

In diesem Jahr wird am 1. Mai mit dem Lesen begonnen, der Wettbewerb endet am 31. Oktober 2018. Die lesamol-Bücherliste umfasst 30 Jugendbücher – erzählende Literatur, Comics und Sachbücher.

16 Bücher richten sich an 11- bis 13-Jährige, hinzu kommen ein Buch in italienischer und ein Buch in englischer Sprache sowie zwölf Bücher für 14- bis 16-Jährige. Die Jugendlichen lesen eines oder mehrere dieser Bücher und geben dann auf www.lesamol.com ihre Bewertung ab. Mit dieser Bewertung nehmen sie an der Verlosung von tollen Sachpreisen (z.B. bunte Kopfhörer, Mediengutscheine, USB-Sticks) teil.

Sach-und Kreativpreise

Zusätzlich zu den 50 Sachpreisen gibt es auch heuer wieder zwei Kreativpreise zu gewinnen: ein iPad mini für die Kategorie der 11- bis 13-Jährigen und ein iPad mini für die 14- bis 16-Jährigen. All jene, die zu einem der Bücher ein neues Cover entwerfen und auf lesamol.com hochladen, nehmen daran teil. Unter den Einsendungen wird eine Fachjury das originellste und kreativste Cover auswählen.

Nähere Informationen zur Teilnahme, zu den Kreativpreisen und zur Liste der lesamol-Bücher gibt es unter www.lesamol.com. Die Bücher gibt es in den öffentlichen Bibliotheken, in Schulbibliotheken und natürlich im Buchhandel.

Die Aktion "lesamol – junge Leute lesen und gewinnen!" wird vom Amt für Bibliotheken und Lesen in der Landesabteilung Deutsche Kultur gemeinsam mit einer Gruppe von Bibliothekarinnen aus Öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken organisiert und getragen.

