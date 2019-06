36. Donauinselfest – 2,7 Millionen Besuche an drei Tagen

Das 36. Donauinselfest in Wien war ein voller Erfolg. - Foto: APA

„Guten Abend Wien! Es ist so herrlich“: Mit diesen Worten begrüßte die deutsche Rock-Pop-Band Revolverheld die Fans. Frontmann Johannes Strate scherzte, dass man sich wie „Opas vom Donauinselfest“ vorkomme, immerhin sei man schon vor 13 Jahren dabei gewesen. Mit im Gepäck hatte die Band Altes und Neues – von „Freund bleiben“ über „Halt dich an mir fest“ bis hin zu „Ich werde nie erwachsen“ reichte das Repertoire. Natürlich durfte auch der Riesenhit „Ich lass für dich das Licht an“ nicht fehlen.

Auch an Entertainment-Faktor fehlte es den Deutschen nicht: Zwischenzeitlich schlüpften die Revolverhelden in weiße Jacken, um eine Tanzeinlage a la Boygroup zu zeigen, wobei es Strate nicht an Selbstironie fehlte, um schnell raus „aus dem Fummel“ zu schlüpfen: „Ich schaue aus wie ein Schneemann.“ Mit „So wie jetzt“ und Konfettiregen setzte Revolverheld den Schlussakkord für die Festbühne.

apa