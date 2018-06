38. Gustav Mahler Musikwochen mit viel Programm

Der Auftakt für die Musikwochen in Toblach erfolgt am 14. Juli um 19h mit dem MIAGI Youth Orchestra unter der Leitung von Duncan Ward. Auf dem Programm: Werke von Mahler/Britten, Bernstein und Strawinsky. Mit dem MIAGI („Music is a great investment“) wurde Nelson Mandelas Traum verwirklicht: junge Musiker jeder Rasse und jeden sozialen Hintergrunds konzertieren gemeinsam mit einer Begeisterung, die ansteckend ist.

Anlässlich des 100. Geburtstages von Mandela tourt das südafrikanische Jugendorchester durch Europa: neben Toblach macht es u.a. Halt im Concertgebouw in Amsterdam und in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Ein Liederabend der Sonderklasse erwartet die Besucher am 16.7. Der weltberühmte Bariton Thomas Hampson wird Lieder von Mahler zum Besten geben. Begleitet wird er am Klavier von Wolfram Rieger. Es ist Hampsons zweites Gastspiel bei den Gustav Mahler Musikwochen. 1986 stand Hampson am Anfang seiner Karriere in Toblach auf der Bühne.

Kammermusik vom Feinsten versprechen die Konzerte mit dem Notos Quartett am 17.7., dem ensemble chromoson am 19. 7. mit Uraufführungen junger Komponisten und dem Van Kuijk Quartett am 20.7. Freuen Sie sich auf das Recital am 21.7. mit dem jungen aufstrebenden polnisch-kanadischen Pianisten Jan Lisiecki, der als James Bond am Klavier bezeichnet wird, und auf das Konzert mit dem Duo Francesca Dego/Francesca Leonardi am 15.7.

Das Bundesjugendorchester unter der Leitung von Elias Grandy ist am 22.7. zu Gast. Gerhild Romberger wird Mahlers Kindertotenlieder zum Besten geben. Weiters sind Werke von Messiaen und Hindemith auf dem Programm.

Ein Brahms gewidmeter Konzertabend erwartet die Gäste am 27.7. mit der Gustav Mahler Akademie Bozen unter der Leitung des israelischen Dirigenten Lahav Shani. Auf dem Programm auch das Hornkonzert Nr. 2 von R. Strauss mit dem Hornisten Stefan Dohr.

Am 28.7. tritt das Euregio-Jugendblasorchester auf und mit Mahlers Sinfonie Nr. 6 (Haydn Orchester unter der Leitung von Juraj Valčuha) klingen am 30.7. die diesjährigen Gustav Mahler Musikwochen aus.

Im Fokus der Vortragsreihe „Gustav Mahler im Dialog“ und der Ausstellung steht heuer Mahlers Sinfonie Nr. 8, die mit mehr als 400 Mitwirkenden erstmals in Toblach am 25.8. aufgeführt wird.