„Africa“: Sängerin Rose Laurens ist tot

Laurens, mit bürgerlichem Namen Rose Podwojny, gelang der Durchbruch Anfang der 1980er Jahre mit dem Song „Africa“. Auch in Deutschland stürmte der Titel die Charts. Die Single verkaufte sich mehr als eine Million mal. Laurens veröffentlichte in den Jahren danach weitere Alben. Noch im Jahr 2016 stand sie in Paris auf der Bühne, obwohl sie damals bereits mit ihrer Krankheit kämpfte, wie AFP berichtete.

dpa