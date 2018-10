Ave Maria und Applaus: Abschied von Montserrat Caballé

Die Sängerin war am Samstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in der katalanischen Metropole gestorben. Bei der Feier erklang aus Lautsprechern noch einmal die Stimme Caballés, unter anderem waren Medienberichten zufolge Schuberts „Ave Maria“ und Puccinis „O mio babbino caro“ zu hören. Fernsehkameras waren nicht erlaubt.

Seit Sonntag hatten Wegbegleiter, Freunde und Fans die Möglichkeit, in der städtischen Leichenhalle „Tanatorio de Les Corts“, in der Fotos der Sängerin aufgestellt waren, ihr Beileid zu bekunden. Eine öffentliche Aufbahrung hatte Caballé vor ihrem Tod ausdrücklich abgelehnt.

Unter anderem nahmen Ex-Königin Sofia und der spanische Regierungschef Pedro Sánchez sowie der spanische Star-Tenor José Carreras und der italienische Sänger Al Bano an der Trauerfeier teil. Carreras betonte anschließend, die Katalanin sei „zusammen mit Maria Callas die wichtigste Sopranistin des 20. Jahrhunderts“ gewesen. Als der Sarg die Leichenhalle verließ, brandete bei den Trauergästen Applaus auf. Montserrat Caballé sollte später im elterlichen Grab auf dem Friedhof Sant Andreu beigesetzt werden.

Schon seit Jahren hatte die Sängerin unter Gesundheitsproblemen gelitten. Nach einem Sturz vor sechs Jahren konnte die zweifache Mutter und Oma eines Enkelkindes kaum noch gehen und war meist auf einen Rollstuhl angewiesen. Zuletzt trat sie nur noch sitzend auf.

Seit dem Beginn ihrer Weltkarriere 1956 in Basel hatte die für ihr herzhaftes Lachen bekannte Caballé Tausende Male auf den Bühnen der Welt gestanden. Der Durchbruch gelang 1965 in der Titelrolle von Donizettis „Lucrezia Borgia“ in der Carnegie Hall in New York. Unvergessen ist auch ein Duett aus dem Jahr 1991 mit Queen-Frontmann Freddie Mercury: Der Song „Barcelona“ avancierte ein Jahr später zur Hymne der Olympischen Sommerspiele in der katalanischen Hauptstadt.

