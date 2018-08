Blumen und Tränen für Aretha Franklin

Zahlreiche Menschen legten dort Blumen, Luftballons oder Plüschtiere nieder. Trauernde beteten auf den Kirchenbänken. Auch der prominente Pastor und Bürgerrechtler Jesse Jackson begab sich in die Baptistenkirche. Er sagte einem örtlichen Fernsehsender: „Die Erde hat heute sehr viel Musik verloren.” Franklin habe stets viel gegeben. „Wir danken ihr so sehr. Wir vermissen sie schon jetzt so sehr.”

Im Motown-Museum in Detroit, das über das berühmte Musik-Label informiert, lag ein Kondolenzbuch aus. Fans bekundeten darin ihre Trauer um die Sängerin aus, die am Donnerstag im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben war. (STOL hat berichtet) Auch auf dem Hollywood Walk of Fame wurde der Sängerin gedacht. An ihrem Stern legten Fans Blumen und Botschaften nieder.

Der Bürgermeister von Detroit kündigte an, dass auf zahlreichen Veranstaltungen an die berühmte Bürgerin der Stadt erinnert werde. Einzelheiten nannte er nicht.

Spezielles Andenken

In New York schufen Fans von Aretha Franklin ein ganz spezielles Andenken. Die U-Bahn-Station „Franklin Street” im Süden von Manhattan verzierten sie mit Hilfe von Stiften und Aufklebern im Gedenken an Franklin. Eigentlich ist die Station nach Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA, benannt.

Seit ihre schwere Krankheit vor ein paar Tagen bekannt geworden war, tauchten immer neue Verzierungen auf, wie Fotos in den sozialen Medien zeigten. Einige wurden zwischenzeitlich auch wieder entfernt. „R - E - S - P - E - C - T” und „Aretha makes me feel like a natural woman” standen beispielsweise in Anlehnung an ihre Hits auf Aufklebern an Wänden und Treppen. Über viele der Stationsschilder mit der Aufschrift „Franklin Street” hatten Fans „Aretha” geschrieben.

Auch die Trauerbekundungen berühmter Kollegen rissen nicht ab: Die britische Sängerin Annie Lennox, die in den 80er Jahren mit Franklin das Duett „Sisters Are Doin' It For Themselves” sang, würdigte Franklin als „unvergleichliche” Sängerin. „Selbst Superlative reichen nicht aus”, um sie zu beschreiben, schrieb die Eurythmics-Sängerin.

„Franklin inspirierend“

Rockstar Mick Jagger bezeichnete die Soul-Legende als inspirierend. „Wo man auch war, sie hat dich immer in die Kirche gebracht”, teilte der Frontmann der Rolling Stones am Donnerstag mit.

Die Sängerin Barbra Streisand erklärte, es sei „schwer sich eine Welt ohne sie vorzustellen”. „Sie war nicht nur eine ausgezeichnete Sängerin, sondern ihr Einsatz für die Bürgerrechte hat die Welt nachhaltig geprägt.” Auch die Sängerin Diana Ross äußerte sich bestürzt. Popstar Mariah Carey twitterte, Franklin habe mit ihrer Musik und ihrem Einsatz für Bürgerrechte „mir und vielen anderen die Türen geöffnet”.

Die Sängerin Bette Midler schrieb auf Twitter, mit Franklin sei „die großartigste Stimme in der amerikanischen Populärmusik verstummt”. Der Beatles-Musiker Paul McCartney twitterte, Franklin habe „uns alle so viele Jahre lang inspiriert”. Rockstar Mick Jagger bezeichnete die Soul-Legende als inspirierend. „Wo man auch war, sie hat dich immer in die Kirche gebracht”, teilte der Frontmann der Rolling Stones mit. Zuvor hatten bereits zahlreiche weitere Stars sowie US-Präsident Donald Trump und mehrere seiner Vorgänger ihre Trauer bekundet.

apa/ag.