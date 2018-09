Bono setzt U2-Tour nach Stimm-Aussetzer fort

„Ich bin sehr glücklich und erleichtert, dass Schlimmeres ausgeschlossen werden kann“, teilte Bono auf der Band-Homepage und per Twitter mit. „Ich habe einen sehr guten Arzt besucht und werde mit seiner Unterstützung und mit voller Stimme die Tour fortsetzen.“

Für das abgebrochene Konzert wird ein Nachholtermin angesetzt: „Wir können es kaum erwarten, am 13. November wieder in Berlin zu sein. Die Atmosphäre in der Arena war unglaublich“. Die Tickets sollen gültig bleiben. Die nächsten U2-Konzerte sind für den 4. und 5. September in Köln angesetzt.

dpa