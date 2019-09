Cars-Frontmann Ric Ocasek ist tot

Ric Ocasek war der Frontmann und Sänger der Band The Cars. - Foto: APA (AFP/GETTY)

Unter Ocaseks Führung gelang ihr in den 1980er Jahren eine Reihe von Hits wie „You Might Think”, „Shake It Up” und „Drive”. Ende der 1980er Jahre löste die Band sich auf, 2011 kam es jedoch zur Wiedervereinigung.

Im vergangenen Jahr wurde die Band zusammen mit Bon Jovi, den Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone und Sister Rosetta Tharpe in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

apa/ag.