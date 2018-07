Cat Stevens alias Yusuf Islam wird 70

Nach langjähriger Bühnenpause kehrte Cat Stevens 2003 wieder in die Öffentlichkeit zurück. - Foto: shutterstock

Er wuchs als Steven Georgiou über dem Restaurant seiner Eltern im Londoner West End auf, mit einem griechisch-zypriotischen Vater und einer schwedischen Mutter: „Ich wurde streng religiös erzogen. Ich ging häufig in die Kirche.“ Die Beatles inspirierten den Teenager, Gitarre zu lernen und seinen ersten Song zu schreiben.

Auf der Höhe seines Ruhms kehrte er dem Musikgeschäft und dessen „Sünde und Gier“ den Rücken und zog sich für 25 Jahre daraus zurück. Auslöser war ein lebensbedrohliches Erlebnis – er ertrank fast im Pazifik bei Malibu. Sein Bruder gab ihm sechs Monate später den Koran zu lesen, 1977 konvertierte er zum Islam und aus Cat Stevens wurde Yusuf Islam.

Für einige Jahre gab er die Musik völlig auf und setzte sich vor allem für muslimische Erziehung und den islamischen Glauben ein. Mit Bart, in traditionellem Gewand, humorlos und mit umstrittenen Aussagen zur Fatwa gegen Salman Rushdie verschreckte er viele seiner Fans.

Die Schleuse öffnet sich wieder

Er spielte 20 Jahre lang keine Gitarre. Erst als sein Sohn heimlich ein Instrument ins Haus schmuggelte, änderte sich das: „An einem Morgen vor ein paar Jahren lag seine Gitarre herum und es war schwierig für mich, sie zu ignorieren“„, sagte er der Musikzeitschrift “NME„. “

Ich hob sie auf, stellte fest, dass ich mich an die Akkorde erinnerte und fing an, einige Worte zu singen, die ich geschrieben hatte. Es war, als hätte ich eine Schleuse geöffnet.„

Seine allmähliche Rückkehr in die materialistische Musikwelt begann.

Das bis dato letzte erschien 2017 – “The Laughing Apple„ – und zum ersten Mal seit 1978 mit dem Namen Cat Stevens auf dem Cover – neben Yusuf: “Die Welt hat sich verändert, also habe ich mich verändert„, sagte er dem “Telegraph„. “Aber mein Zentrum war immer das gleiche, auf der Suche nach Frieden.„

apa/dpa