Cher will Musik von ABBA covern

Die Idee sei ihr mit dem ABBA-Titel „Fernando“ gekommen, den sie in der Fortsetzung der Romanze „Mamma Mia!“ im Duett mit Andy Garcia singt.

Das Projekt sei aber nicht der übliche Sound der in der 70ern und 80ern erfolgreichen Popgruppe, sagte die aus Kalifornien stammende Sängerin dem TV-Sender NBC. „Ich habe etwas anders gemacht.“ Details über die Veröffentlichung des Cover-Albums verriet sie nicht.

Cher wurde zu Hochzeiten ihrer Karriere als Pop-Diva gefeiert und hatte unter anderem mit den Titeln „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „Half Breed“ und „I Got You Babe“ großen Erfolg.

Wie Celine Dion und Elton John bekam sie eine eigene Show in Las Vegas, ihre derzeitige Konzertreihe läuft dort noch bis November.

