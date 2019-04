Discopionier Giorgio Moroder erzählt Anekdoten in Berlin

Giorgio Moroder hat am Freitagabend in Berlin von seiner Arbeit erzählt. - Foto: shutterstock

Der in Südtirol geborene Komponist hat für seine Musik bereits 4 Grammys und 3 Oscars gewonnen. Vor einigen Jahren setzten ihm Daft Punk auf einem ihrer Alben ein Denkmal. Sie hätten ihn damals angerufen und gefragt, ob sie etwas zusammen machen wollten, sagte Moroder nun. Da habe er sofort zugesagt.

Allerdings hätten sie die Musik gemacht und er habe dazu aus seiner Vergangenheit erzählen sollen. Das habe er ausführlich getan. „Die wissen mehr über mein Leben als ich“, sagte Moroder.

Der Produzent arbeitete auch viel mit Donna Summer zusammen. In München hätten sie gemeinsam „Love To Love You Baby“ aufgenommen, Summer habe ihm da ins Mikrofon gestöhnt. Am Wochenende wollte Moroder auch in Düsseldorf und Frankfurt auftreten. Mit dabei sind eine Band, ein Streichquartett, mehrere Sängerinnen und ein Sänger.

dpa