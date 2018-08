Ein Jahr mit Bob Dylan: Bildband dokumentiert einen Star im Wandel

Knapp ein Monat davor, beim Newport Folk Festival, war der Barde erstmals mit einer Band aufgetreten und hatte sein Stammpublikum verstört. Das wollte Dylan wohl lieber mit Joan Baez Protestlieder singen hören. Auch dieses Gipfeltreffen der Folkszene hat Kramer mit ausdrucksstarken Schwarz-weiß-Bildern dokumentiert. Im Kapitel „Bob & Joan“ in dem im Taschen-Verlag erschienenen, opulenten Buch sieht man die beiden Größen bei gemeinsamen Auftritten, aber auch privat. Der Fotograf, der Dylan ein gutes Jahr begleitete, schaffte es, einige intime Momente und damit den Spirit dieser Lebensphase des vielleicht größten Popstars aller Zeiten einzufangen.

Verschiedene Lebenssituationen des Künstlers

Erstmals hatte Kramer, Fotograf, Dokumentar- und Werbefilmer, Dylan im Sommer 1964 in Woodstock vor seiner Kamera. Die Bilder zeigen einen entspannten jungen Musiker, der Schabernack nicht abgeneigt war und etwa für eine Bilderserie auf einen Baum kletterte, sich aber auch bereits sehr gekonnt inszenierte. Ikonisch ist etwa jenes Foto, auf dem man Dylan im Haus seines damaligen Managers Albert Grossman konzentriert Zeitung lesen sieht, während hinter ihm Sally Grossman im Bikini, sich an einem Heizkörper abstützend, an einem Fenster steht.

Die Frau des Managers ist Besitzern des Albums „Bringing It All Back Home“ wohlbekannt, auf dessen Coverfoto sie im roten Kleid hinter Dylan sitzt. Auch dieses Bild stammt von Kramer, ebenso wie das Cover zum Folgewerk „Highway 61 Revisited“. In „A Year and A Day“ sind einige nicht verwendete Sujets aus diesen Sessions versammelt.

Knapp 200 Bilder, eine kuratierte Auswahl aus rund 30 Fotositzungen, enthält die Standardausgabe des Bildbandes (zuvor war eine teure Collector's Edition erschienen). Man beobachtet Dylan beim Soundcheck, beim Schachspielen, zusammen mit Johnny Cash und Allen Ginsberg (mit Krone), im Studio (herrlich: eine Serie mit einem ausgelassenen Bob am Klavier zum Ausklappen), beim Soundcheck mit seinen künftigen Gefährten von The Hawks, die sich später The Band nennen sollten, oder etwa bei einem frühen Fernsehauftritt.

apa