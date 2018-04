Glam-Rock-Band „The Sweet“ in Sulden

Die Rockband trat in den 1970er Jahren in Clubs auf. - Foto: shutterstock

Die britische Rockband, welche sich ursprünglich „Sweet Shop“ nannte und in den 1970er Jahren in Clubs und Diskotheken auftrat, ist die erfolgreichste Gruppe des Genres Glam Rock. Sie wurde bekannt durch Hits wie Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Blockbuster oder Fox on the Run. Mit ihnen ist ein Stück Musikgeschichte des vergangenen Jahrhunderts in Südtirol zu sehen.

Der Auftritt ist Teil des Live Open Air im Skigebiet Sulden am Ortler.

stol