Großes Finale des 63. Song Contest

Das musikalische Feld ist in diesem Jahr besonders weit gesteckt. - Foto: shutterstock

Eröffnet wird das Finale von der Ukraine. Die Startreihenfolge der einzelnen Gesangsnummern wurde von den Produzenten festgelegt. Gezogen wurde von den Finalisten lediglich ihre Hälfte im Finale, in welcher sie antreten werden.

Für Italien gehen die beiden Singer-Songwriter Ermal Meta und Fabrizio Moro mit dem Song „Non mit avete fatto niente“ an den Startblock. Beide sind ehemalige Teilnehmer am Festival di San Remo. Moro wurde nach den Terroranschläge vergangenen Jahres in Manchester von seinen Fans auf die Idee gebracht, ein Lied gegen Angst und Terror zu schreiben.

Der Sieger des Vorjahres kehrt zurück

Den programmierten Höhepunkt des Abends aus emotionaler Sicht stellt dann aber die Rückkehr von Vorjahressieger Salvador Sobral nach seiner Herztransplantation im Dezember auf die Bühne dar.

Vor der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse ist der 28-Jährige, der den ESC erstmals in seiner Geschichte nach Portugal brachte, zunächst mit seiner neuen Single und dann an der Seite des legendären brasilianischen Sängers Caetano Veloso zu hören, mit dem er seinen Vorjahressong „Amar Pelos Dois“ intoniert.

Von Metal bis Hip-Hop

Dazwischen liegen die Performances von 26 europäischen Nationen. Das musikalische Feld ist in diesem Jahr so weit gesteckt wie lange nicht und reicht vom harten Metal der Ungarn AWS über Ethnoballaden wie jener der Serben Sanja Ilic und Balkanika bis hin zum Hip-Hop des Tschechen Mikolas Josef.

Unter den möglichen Gewinnern kristallisieren sich wenige Stunden vor dem Startschuss aber vor allem zwei Fraktionen heraus: Die Partykracher und die melancholischen Balladen.

Das Feld der möglichen Sieger führen dabei die zypriotische Shakira-Apologetin Eleni Foureira mit ihrer durchgestylten Strandhymne „Fuego“ und die Israelin Netta mit ihrem humorvoll-feministischen „Toy“ an.

Um 21 Uhr geht es mit dem Finale los. Die Entscheidung, wer heuer den Song Contest gewinnt, wird dann gegen 0.30 Uhr erwartet.

apa/stol