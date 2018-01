Neil Diamond beendet Tournee nach Parkinson-Diagnose

„Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde. Es war mir eine große Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, erklärte Diamond am Montag auf seiner Internetseite.

Eigentlich wollte der 76-Jährige noch Auftritte in Australien und Neuseeland absolvieren. Diese hat er abgesagt, da seine Krankheit ihm das Reisen erschwere. „Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die Tickets gekauft hatten und meine Shows sehen wollten.“

Trotz seiner Krankheit werde er weiter Musik schreiben und aufnehmen sowie weitere Projekte entwickeln, betonte Diamond in dem Statement. „Mein Dank gilt meinem loyalen und begeistertem Publikum auf der ganzen Welt“, schrieb Diamond. „Ihr werdet immer meine Bewunderung für eure Unterstützung und Ermutigung haben.“

Er zog das persönliche Fazit: „Diese Reise war ‚so gut, so gut, so gut‘, wegen euch.“ Damit spielt der 76-Jährige auf seinen Song „Sweet Caroline“ an, dessen Karaoke-Version in den 90er-Jahren dazu führte, dass die Menge immer wieder „so good, so good, so good“ ruft.

