Österreich schafft den Sprung ins ESC-Finale

Der österreichische Kandidat setzte sich mit seinem „Nobody But You” in der Altice Arena am Ufer des Tejo durch und ergatterte eines der zehn Tickets für das Finale der größten TV-Show der Welt am Samstag (12. Mai).

Neben Österreich gelang auch Albanien, Tschechien, Litauen, Israel, Estland, Bulgarien, Finnland, Irland und Zypern der Aufstieg in die Endrunde des Bewerbs.

Ausgeschieden sind hingegen Aserbaidschan, Island, Belgien, Weißrussland, Mazedonien, Kroatien, Griechenland, Armenien und die Schweiz.

