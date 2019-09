Osterfestspiele Salzburg: Zeit für neue Ära

Die Gesellschafter der Salzburger Osterfestspiele (Land und Stadt Salzburg, Salzburger Land Tourismus, Karajan-Stiftung und Förderer) haben am Dienstag das monatelange Tauziehen zwischen Thielemann und Bachler beendet, den sie dem Dirigenten ab 2020 als kaufmännischen Chef und ab 2022 auch als Intendanten zur Seite gesetzt haben.

Zuletzt trugen die beiden einen Streit über die Programmierung der Festivals ab 2023 teils öffentlich aus. „Irgendwann kommt der Punkt, da muss man entscheiden”, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Das von ihm angestrebte 6-Augen-Gespräch war bisher nicht zustande gekommen.

Salzburg hat sich am Dienstag klar auf Bachler festgelegt und wird den Vertrag mit Thielemann nach Ostern 2022 - wenn Wagners „Lohengrin” gezeigt wird - genau so auslaufen lassen wie mit den Dresdnern. Und damit wird auch die Zeit der „Orchester in Residence” in Salzburg enden. Bachler kündigte an, er wolle jedes Jahr ein anderes „Weltspitzenorchester” mit seinem Kernrepertoire an die Salzach holen, etwa ein russisches Orchester mit Tschaikowski oder eines mit Puccini aus Italien.

„Für die Osterfestspiele Salzburg“

Haslauer stellte aber eines klar: „Wir haben uns nicht gegen Thielemann entschieden, sondern für die Osterfestspiele Salzburg.” Eine Erneuerung sei notwendig geworden, die wertmäßige Auslastung sei zuletzt nur mehr bei 79,6 Prozent gelegen und das Publikum älter geworden.

Den zeitlichen Rahmen des Festivals von 10 Tagen möchte Bachler beibehalten, diese Tage aber „mit permanenten kulturellen Anreizen” von Vormittag bis tief in die Nacht füllen. Neben Oper, Konzert und Kammermusik will er deshalb auch Ballett, Kirchenkonzerte oder Jazz ins Programm aufnehmen, theoretisch seien auch die „Toten Hosen” bei den Osterfestspielen denkbar. Es gelte, neue Schichten für das Festival zu gewinnen.

apa