Phil Collins wird Ehrendoktor der Kunstuni Graz

Rektorat und Senat der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) haben auf Initiative des Instituts Jazz beschlossen, zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses ein Ehrendoktorat zu vergeben. Geehrt wird niemand geringerer als der in den USA lebende Weltstar Phil Collins, jahrzehntelang erfolgreich als Drummer und Sänger von Genesis sowie als Solokünstler. Die Auszeichnung wird für seine großen Verdienste im für die KUG wesentlichen Bereich der Jazz- und Populärmusik an den Sänger, Komponisten und Songwriter und auch Schauspieler und Buchautor vergeben. Collins wird an einem Round-Table-Gespräch mit den Grazer Studierenden teilnehmen, selbst aber nicht bei dem Konzert spielen.

Collins wurde mit bisher sieben Grammys ausgezeichnet zählt seit Jahrzehnten zu den Fixgrößen im internationalen Musikbusiness. Stilistisch ist der beeindruckend vielseitige Sänger, Perkussionist, Komponist und Songwriter ebenso versiert im Jazz wie im Pop und einschlägigen Crossover‐Bereichen zuhause, hieß es seitens der Kunstuni. „In einem von Vielfalt, Offenheit und Mut zur Entgrenzung geprägten Zugriff auf Kunstschaffen, Lehre und Forschung begegnen sich der Künstler Phil Collins und die Kunstuniversität Graz. Eine persönliche Verbindung entstand über das Institut Jazz, dessen Zusammenarbeit mit Phil Collins in Zukunft weiter vertieft werden soll”, hieß es weiters.

Das Konzert und der Festakt sind am Abend des Mittwoch, 22. Mai, als geschlossene Veranstaltung organisiert. Die Verleihung erfolgt um 20.00 Uhr im MUMUTH in der Lichtenfelsgasse 14 an der Kunstuni. Bereits um 16.00 Uhr wird es ein Round Table-Gespräch im Theater im Palais der KUG mit Studierenden geben. Knapp zwei Wochen später gibt es einen weiteren Auftritt des britischen Superstars, allerdings in einem weniger intimen Rahmen: Am 2. Juni spielt Collins im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein Konzert.

Zelebriert wird die Verleihung des Ehrendoktorats auch im Rahmen eines Konzertes der Vine Street Horns, in der auch der jüngst als Professor für Jazzposaune an die KUG berufene Luis Bonilla spielt. Brad Cole wiederum ist der musikalische Leiter, der langjährige Keyboarder von Collins.

apa