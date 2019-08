Preisgekrönter Broadway-Produzent Harold Prince tot

Der 1928 in New York geborene Prince begann in den 1960er-Jahren, eigene Shows am Broadway zu produzieren, und arbeitete auch als Regisseur. Gemeinsam mit anderen gelangen ihm Erfolge wie „Cabaret”, „Zorba”, „West Side Story”, „Evita” und „Phantom der Oper”. Prince war verheiratet und hatte zwei Kinder.

