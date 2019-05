Rammstein: „Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken“

Nach zehn Jahren ohne neues Album hatte „Rammstein“ Ende März das „Deutschland“-Video mit einer sofort von Protesten begleiteten Provokation angekündigt: In der kurzen Sequenz, die im kompletten Video kaum noch eine Rolle spielt, sind Mitglieder der Band in Kleidung zu sehen, die an die von KZ-Häftlingen erinnert.

„Wir wollen provozieren, Leute in Bewegung bringen. Das ist das Gegenteil von Entertainment“, sagte Lorenz. Es stelle sich auch die Frage, „warum wir beim Thema Deutschland immer gleich so empfindlich sind“. Lorenz: „Der Song handelt von dem ambivalenten Verhältnis, das wir zu Deutschland haben. Und das Video zeigt, woher dieses Verhältnis womöglich kommt.“

Der Song „Deutschland“ ist eine Abrechnung mit 2.000 Jahren Geschichte eines Landes, dem Rammstein im Text sagt: „Meine Liebe kann ich dir nicht geben“.

Das Video ist auf Youtube nur mit einer Altersangabe zu sehen.

apa/dpa