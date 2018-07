Riccardo Muti feiert 50. Jubiläum seines Debüts in Florenz

Zu diesem Anlass dirigierte Muti Giuseppe Verdis „Macbeth”. Florenz liege ihm besonders am Herzen. Hier habe er seine Frau Cristina geheiratet, hier seien auch seine drei Kinder zur Welt gekommen, sagte Muti nach Medienangaben.

”Es war, als ob ich nach Hause zurückgekehrt wäre”, kommentierte der 76-jährige Muti nach dem Konzert. Mit Ovationen feierten die Zuschauer den Dirigenten, die südkoreanische Sopranistin Vittoria Yeo und den italienischen Bariton Luca Salsi. Der italienische Kulturminister Alberto Bonisoli entsendete Muti ein Glückwunschschreiben zum Jubiläum.

Derzeit widmet sich der Dirigent stark seinem Jugendorchester „Luigi Cherubini”. Muti bat die Stadt Florenz, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen, damit die Leiche des Florentiner Komponisten Cherubini (1760-1842) von Paris in die Kirche Santa Croce in Florenz überführt werden könne, in der mehrere große italienische Künstler ruhen.

apa