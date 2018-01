Schweizer Jugendorchester „Il mosaico“ kommt nach Südtirol

„Il mosaico“ gehört zu den führenden Jugendorchestern der Schweiz. Wo immer das Orchester auftritt, beeindruckt es durch große musikalische Ausstrahlung, Spielfreude und hohes technisches Können.

Das vielfältige Repertoire des Orchesters umfasst Werke aller Stilepochen, wobei der Pflege der Musik unserer Zeit in ihrer ganzen Bandbriete (Avantgarde, Jazz, Improvisation, Gospel, Afrikanische Musik, Musical, Brasilianische Musik etc) eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird.

Das Orchester aus St. Gallen gab schon Konzerte in den meisten großen Städten der Schweiz und im europäischen Ausland, einer Konzertreise in Brasilien, auf Einladung der ältesten Musikschule der USA in New York und besuchte auf Einladung der Seinenkan Foundation Japan.

Das Konzert findet am 26. Januar um 20.30 Uhr in der Grieser Stadtpfarrkirche statt. Der Eintritt ist eine freiwillige Spende.

stol