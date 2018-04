Lebenswerk-Auszeichnung für Andrew Lloyd Webber und Chita Rivera

Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. „Ich bin als Brite völlig überwältigt, von der Broadway-Gemeinde der Tonys geehrt zu werden“, lässt sich Lloyd Webber zitieren, „besonders in einer Zeit, in der Musicals in ihrer spirituellen Heimat New York höher fliegen als seit zwei Generationen.“

#TonyAwards: Veteran Broadway performer Chita Rivera and hit-making Brit composer-producer Andrew Lloyd Webber to receive Lifetime Achievement Awards https://t.co/D9OSnm0oPxpic.twitter.com/XIVWtNxjk3 — Hollywood Reporter (@THR) 23. April 2018

Der 70-Jährige hat in seiner langen Karriere schon sieben Tony Awards gewonnen, die für besondere Leistungen am Broadway vergeben werden. Zwei Tony Awards hat die 85-jährige Rivera bisher erhalten, die als Anita in der Uraufführung des Musicals „West Side Story“ am Broadway 1957 weltberühmt wurde. Überreicht werden die Trophäen am 10. Juni in der New Yorker Radio City Music Hall.

dpa