Salzburger Festspiele: Musikszenische Sternstunde „Salome“

In dem von der Natur geschaffenen breiten Ort der Felsenreitschule mit in Gängen angeordneten Arkaden, die hier verschlossen sind, wird die theatralische Betrachtung zur bedrohlichen Begierde. Der charismatische Magier Romeo Castellucci hat mit radikalster Gestik die klassische Handlung, die klassischen Bilder auf bemalte versteinerte Gesichter der Darsteller übertragen, mit denen sie gleichzeitig den Raum ausfüllen und auslöschen. Was sich auf diesem beklemmenden Ort abspielt, ist ein obsessives Spiel ohne Bühnenbild, wohl aber mit Requisiten die das Archaische der geschlossenen musikalischen Motive von Strauss mit seinen raschen Wortwiederholungen als fortschreitende Personen - Charakteristika mit genuinen Kostümen markieren. Daraus entstehen Spiegelbilder die das Ungeschliffene der immerwährenden Dekadenz als allgegenwärtige Ratlosigkeit einfangen, wenn Castellucci jede einzelne Person metaphorisch bemalt.

Die Männer sind bis zur Nasenspitze rotbemalt, tragen Anzüge, Hüte des USA 30ger Jahrmilieus!

Das ganze Wunder von prachtvoller Gelehrsamkeit substantiiert sich darin, dass Castellucci jede Textpassage, jedes Wort in phänomenales Bildspiel verwandelt. Wenn also die Männergesellschaft bis zur Nasenspitze rotbemalt ist, dann ergibt sich das lapidar beim auftauchen der Propheten Jochanaan der anmerkt: „Wo ist sie, (Salome) die da gestanden hat vor buntgemalten Männerbildern“? Die rote Farbe der Männergesellschaft von Herodes ist die einzige Blutmethaper in diesem blutrünstigen Stück und die ist wirkungsgleich versteinert wie auf den Körper gemalte Textmusik. Die gesangliche Darstellungskraft potenziert die aushöhlende und warnende Gefühlsnot noch weiter, wenn der ganze Hof in Aufruhr ist, weil da einer kommt der die Welt verändern will.

Die Herodias ist sozusagen als einzige Frau moosgrün geschminkt, während ihre Tochter Salome ganz in Prinzessinnen - Weiß als totale ungeschminkte Unschuld die Szene umwerfend schön ausfüllt.

Personengruppen bereiten die „Arte Povera“ Szene vor. Das Tierisch – Animalische beginnt!

Da die Prophezeiung des Jochanaan ganz außerhalb der Zeit kommt, säubern und putzen Arbeiter alles, andere Personen bereiten die Geschichte der Salome ohne logische Handlungslinie vor, nur im nackten Gestein auf dem „Arte Povera“ Versatzstücke a la Jannis Kounellis angebracht sind, brodelt es, wenn aus der Zisterne das Tierische – Animalische des Jochanaan zum Schrecken wird.

Mit schmutzigen Pferdehaaren steigt er aus dem Schacht, was zeigen soll, dass der Prophet wie ein Pferd lebt, oder mit ihm eins ist, und dem vorausgesagt wird, dass ihm der Kopf abgehackt wird. Salome umklammert gleich das schwarzhaarige Phantasma, das später gewaschen wird und das als kopflose hellhäutige Puppe vor der Salome sitzt, während sie ihn liebkost, oder den Pferdekopf aufsetzt.

Neben dieser Fräulein -Jahrhundert SALOME strahlt eine zauberhafte Sängerelite!

Klar ist, dass die Salome alles und alle in den Bann zieht, aber so einzigartig war das noch nie. John Daszak ist ein bezaubernder, weil neurotischer Herodes, er singt ausgezeichnet, spielt herrlich, wenn er seine Blutfarbe im Gesicht nervig verwischt. Einfach Spitze, ja herausragend ist das Salzburger Debüt der Anna Maria Chiuri aus Innichen als Herodias.

Foto: Ruth Walz

stol