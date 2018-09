Bewohner von indischem Dorf rufen sich mit Melodien

Mit diesen persönlichen Tönen rufen sich die Dorfbewohner dann ein Leben lang – konventionelle Namen werden im Alltag selten verwendet. Dieses Tradition der Ethnie der Khasi ist vermutlich einzigartig auf der Welt. So geht man auf der Hauptstraße des 700-Einwohner-Dorfes durch eine Symphonie aus Pfiffen, Tönen und Gesängen. Hier eine Mutter, die ihren Sohn nach Hause ruft, dort spielende Kinder – alles in einer ungewöhnlichen, musikalischen Sprache.

„Die Komposition der Melodie kommt aus tiefstem Herzen“, erklärt die 3-fache Mutter Pyndaplin Shabong. „Es drückt meine Freude und Liebe zu meinem Baby aus.“ Dorfvorsteherin Rothell Khongsit betont: „Wenn mein Sohn etwas verbrochen hat, wenn ich wütend auf ihn bin, dann rufe ich ihn bei seinem eigentlichen Namen.“

Strom im Dorf erst seit dem Jahr 2000

Kongthong besteht aus Holz- und Wellblechhütten und liegt auf einem schmalen Berggrat im Nirgendwo weitab von der nächsten Stadt. Strom gibt es erst seit 2000, eine unbefestigte Straße seit 2013. Die Haupteinnahmequelle des Dorfes ist Besengras, das die Bewohner im Dschungel schlagen, so dass das Dorf bis auf ein paar Kinder tagsüber fast verlassen ist.

Im Dschungel verlängern die Dorfbewohner die individuellen Rufe sogar noch auf etwa 30 Sekunden, inspiriert von den Geräuschen der Natur: „Wir leben umgeben von dichtem Wald, von Hügeln, in Kontakt mit der Natur, mit all den anmutigen Lebewesen, die Gott geschaffen hat“, erklärt Dorfvorsteherin Khongsit. „Sie haben ihre eigene Identität, die Vögel, so viele Tiere können sich gegenseitig rufen.“

Khasi-Frauen: Zentraler Platz in der Gemeinschaft

Die als „Jingrwai Lawbei“ bezeichnete Tradition bedeutet ungefähr „Lied der ersten Frau des Clans“, ein Hinweis auf die mythische Urmutter des Khasi-Volkes. Und tatsächlich nehmen die Khasi-Frauen in der Gemeinschaft einen zentralen Platz ein, was für Indien ungewöhnlich ist: Nach der Hochzeit erhält die Tochter Besitz und Land von ihrer Mutter, der Mann zieht bei seiner Frau ein und nimmt ihren Namen an.

Der Ursprung von „Jingrwai Lawbei“ ist nicht bekannt. Nach Angaben der Einheimischen ist der Brauch so alt wie das Dorf, das schon seit 500 Jahren existiert. Doch die Tage der gesungenen Namen könnten gezählt sein, wenn in Kongthong mit Fernsehern und Mobiltelefonen der Fortschritt Einzug hält. Schon jetzt sind einige Namensmelodien von Bollywood-Songs inspiriert. Und immer mehr Jugendliche greifen lieber zum Handy, anstatt ihre Freunde mit Musik zu rufen.

apa/afp