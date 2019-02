Disney zeigt Trailer für „Die Eiskönigin 2“

„Frozen 2“ wurde von den Regisseuren des ersten Teils aus dem Jahr 2013, Chris Buck und Jennifer Lee, inszeniert. Eiskönigin Elsa, von Idina Menzel vertont, kämpft in dem Clip gegen bedrohliche Wellen an. Ihre Schwester Anna ist offenbar in Not, Kristoff eilt im Rentiergalopp zu Hilfe.

„Die Eiskönigin“, im Original schlicht „Frozen“, erzählte den Märchenklassiker von Hans Christian Andersen sehr frei nach. Der Streifen wurde 2014 mit dem Oscar als bester Zeichentrickfilm ausgezeichnet. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 1,3 Milliarden Dollar ist er der erfolgreichste Trickfilm aller Zeiten.

dpa