Mann gibt gestohlene Mosaiksteine zurück

In einem Brief entschuldigte er sich für sein „schreckliches Verhalten“, wie die archäologische Stätte südlich von Neapel am Freitag mitteilte. Er habe Paestum Anfang der 1970er Jahre besucht und er sei so „ignorant“ gewesen, einige Steine mitzunehmen.

La storia. Un turista americano spedisce reperti che aveva rubato 50 anni fa a @paestumparco: "Perdonate il mio comportamento spaventoso". Il pacchetto proveniente dagli #StatiUniti con il prezioso contenuto, personalmente destinato a #GabrielZuchtriegel, il direttore del parco. pic.twitter.com/eFYyTjExLk — Tg2 (@tg2rai) 27. Juli 2018

Nachdem er einen TV-Beitrag über die Ruinenstätte gesehen hätte, habe er sich wieder an die Steine erinnert. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der deutsche Direktor des Museums, Gabriel Zuchtriegel, die Steinchen mit dem Brief in der Hand hält.

Paestum gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist vor allem für seine gut erhaltenen Tempel aus griechischer Zeit bekannt.

apa/dpa