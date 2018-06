BMW baut neuen Z4 in Graz

Die Details zum Roadster sollen im September bekannt gegeben werden, er soll jedenfalls mit mehr Sportlichkeit punkten, versichern die Bayern. Bilder, wie das Fahrzeug endgültig aussehen wird, gibt es noch keine.

Das Engagement der Bayern in Graz begann im Jahr 2003 mit der Produktion des SUV X3, seit dieser Zeit liefen in der steirischen Landeshauptstadt über 1,2 Millionen BMW und MINI vom Band. In Steyr wiederum werden jährlich 1,3 Millionen Motoren gebaut. 5200 Beschäftigte stehen in Österreich auf der Lohnliste der Bayrischen Motoren Werke.

2017 hatte BMW Österreich etwas weniger Autos verkauft, aber trotzdem mehr umgesetzt. Kräftig angezogen hat das Geschäft in Zentral- und Südosteuropa, das von Salzburg aus betreut wird. Ein deutliches Plus gab es auch beim Vertragsbestand im Fuhrpark- und Leasinggeschäft.

Der Umsatz der BMW Austria GmbH legte 2017 um 8 Prozent auf 979 Millionen Euro zu. In Zentral- und Südosteuropa, das von Salzburg aus betreut wird, gab es gar ein Umsatzplus von 10,2 Prozent auf 3,758 Milliarden Euro.

apa