„Backstage“: Aaron bringt uns den „Sommer“

Worum geht es in „Sommer“?

„Es geht um magische Momente im Sommer. Dazu inspiriert hat mich ein Erlebnis mit einer Freundin. Letzten Sommer haben wir nach einer Feiernacht den Bus nach Hause verpasst. Anstatt uns darüber lange aufzuregen, haben wir die Gunst des Augenblicks genutzt. Wir haben Musik vom Smartphone abgespielt und spontan dazu getanzt – im Regen wohlgemerkt. Eine missliche Situation ist so zu einem magischen Moment geworden. Jeder von uns kennt solche ungeplanten Momente und hat sie bestimmt zuhauf erlebt. Und wird sie wohl nicht so schnell vergessen“, so Aaron Kerschbaumer, der Philippe Poisel zu seinen größten musikalischen Inspirationen zählt.

Besonders stolz ist er auch auf das Video zur Single: „Videomaker Lorenz Klapfer und ich haben uns überlegt, Fotos und Clips von Nutzern zum offiziellen „Sommer“-Video zu verarbeiten. Dafür haben wir einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet. Die Resonanz war überwältigend, das Ergebnis ist denke ich sehr gut geworden“, so der Singer-Songwriter.

